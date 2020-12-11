ثقافة للنسيان - جمال الهنداوي

2020/12/11 | 01:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جمال_الهنداوي منذ مدة والكثير من الكلام يتردد في اروقة الابداع العراقي عن وجود ازمة حقيقية تواجه الثقافة العراقية كفعل ومنجز وتأثير..والاكثر كان هو البحث في الجذور والمسببات لما يصفه العديد من المحملين بالهم المعرفي، كشح ووهن وانحناء محسوس لقامة الثقافة العراقية الحقة المترفة امام انتحالات تتقنع الابداع دثارا مزوقا لممارسات عصية على التواجد في ذاكرة الوطن والانسان..والسؤال الاكثر الحاحا كان عن بعض الجهد الم ......





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