كتاب ( النصر ) ف 2 : النصر : النصر في يوم الحساب :( محكمة الآخرة ) - أحمد صبحى منصور

2020/12/11 | 01:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور كتاب ( النصر ) ف 2 : النصر : النصر في يوم الحساب :( محكمة الآخرة )( إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ (51) غافر )إختلاف معنى نصر الدنيا عن نصر الآخرة 1 ـ الخلاف الأساس هو في حرية المشيئة لدى الانسان في الدنيا ، وحريته المحددة في يوم الحساب في الدفاع عن نفسه .



للنفس البشرية مطلق الحرية في الدنيا في إختيار الطاعة أو ال ......





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