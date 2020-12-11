خلفيات حرب الدولة بالوكالة ضد جهاز تفتيش الشغل بالمغرب - عبد الله لفناتسة

2020/12/11 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الله_لفناتسة مرة أخرى يضطر مفتشو الشغل لإعلان الإضراب كآخر وسيلة لإسماع صوتهم وتبليغ مطالبهم للحكومة والاحتجاج على غياب حوار جدي داخل وزارة الشغل التي تدعي رعاية الحوار الاجتماعي بين مكونات عالم الشغل بالمغرب.وباستثناء النقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له وزير الشغل، فإن كل الهيئات النقابية الأخرى متضامنة في هذه المعركة الجديدة في إطار هيئة التنسيق المكونة من خمس نقابات قطاعية (الكنفدرالية ......





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