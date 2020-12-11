2020/12/11 | 02:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابوظبي-(أ ف ب) – بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون “العلاقات الثنائية” وسبل تعزيزها.جاء ذلك خلال استقبال جونسون للشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مقر رئاسة الوزراء في العاصمة البريطانية لندن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإمارات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ولي عهد أبوظبي يبحث في لندن العلاقات الثنائية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ولي عهد أبوظبي يبحث في لندن العلاقات الثنائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).