قاذفتا بي-52 تحلقان فوق الخليج في عرض قوة موجه ضد إيران.. والطلعة تستغرق ٣٦ ساعة

2020/12/11 | 02:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – حلّقت قاذفتان أميركيّتان من طراز بي-52 فوق منطقة الخليج الخميس، في استعراض للقوة موجّه ضدّ خصوم الولايات المتحدة ولا سيما إيران، في وقت يُقلّص الجيش الأميركي وجوده العسكري في المنطقة.وقالت القيادة المركزية للجيش الأميركي في بيان إنّ القاذفتين الثقيلتين اللتين يُطلق عليهما اسم “ستراتوفورترس” ويمكنهما حمل أسلحة نووية أقلعتا […]

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