ضوء أخضر لاستخدام لقاح فايزر في الولايات المتحدة

2020/12/11 | 02:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقرت لجنة استشارية تابعة للحكومة الأميركية لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة فايزر ، في خطوة كبيرة تمهد للحد من تفشي المرض.

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