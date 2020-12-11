الصدر: ترميم البيت الشيعي سيبعد الفاسدين عن سدة الحكم

2020/12/11 | 02:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعى زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر الى توحيد الصف الاسلامي والتعاون المدني السياسي والانتخابي مع جميع الاطياف العراقية مشددا على ضرور...

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