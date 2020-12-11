2020/12/11 | 02:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).