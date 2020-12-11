سقوط المحكمة العليا الاسرائيلية الوشيك - جواد بولس

2020/12/11 | 03:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بولس سقوط المحكمة العليا الإسرائيلية الوشيكما يجري داخل المجتمع الاسرائيلي شبيه بمعركة ضارية على ترسيم آخر مناطق النفوذ في غابة جبّارة، وحسم قضية من سيضع ومن سيتحكم بقوانينها.



وان كان الصدام السياسي هو الأبرز في هذه المعركة، فان هذا لن ينجَز الا اذا حسمت معه او قبله، بعض المعارك الاخرى، واهمها تلك الجارية في اروقة الجهاز القضائي وعلى مصيره، وكذلك تلك الحملات من ملاحقة واقصاء مفاصل الجهاز البيروقرا ......





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