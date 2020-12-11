التكفير هو العقيدة الأساسية للجماعات المتطرّفة. - عزالدين بوغانمي

2020/12/11 | 03:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عزالدين_بوغانمي يتهرّب التكفيريون في تونس من هذا العار، مُختبئين وراء شعار الديمقراطية والمدنية بحكم وجودهم في المجلس التشريعي كأهمّ مؤسسة في الدولة.



وكم كنّا نتمنّى أن تعود حركة النهضة إلى رشدها، وتتحوّل، بعد كلّ الأذى الذي لحقها ولحق البلاد لعقود طويلة، إلى حزب مدني شريك في بناء البلد.



غير أنّ الوقائع لا تدلّ على ذلك أبدا.



فما أن اشتدّ التوتّر بسبب اعتداء ائتلاف التكفير بالعنف الشديد على أحد النوّاب، حتى ان ......





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