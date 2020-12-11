"أبرزهم ترامب".. التايم تكشف عن القائمة القصيرة لجائزتها "شخصية العام"

2020/12/11 | 03:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وسائل إعلام أميركية عن القائمة القصيرة بأسماء المرشحين لشخصية العام بمجلة التايمز الأميركية.

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