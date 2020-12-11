رويترز: أميركا تقترب من بيع طائرات متطورة للمغرب

2020/12/11 | 04:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر أميركية مطلعة قولها إن الولايات المتحدة تتفاوض على بيع طائرات مسيرة كبيرة ومتطورة من طراز إم.كيو-9بي، وعددها أربعة على الأقل، إلى المغرب وإن التشاور مع الكونغرس بشأن الصفقة المحتملة يتوقع أن يجري خلال الأيام المقبلة.

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