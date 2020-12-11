اتفاق أوروبي لفرض عقوبات على تركيا.. وتهديد بأخرى إضافية

2020/12/11 | 04:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق قادة الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم في بروكسل، الخميس، على فرض عقوبات على تصرفات تركيا "غير القانونية والعدوانية" في البحر المتوسط ضد أثينا ونيقوسيا، حسب ما قالت مصادر دبلوماسية وأوروبية عدة لوكالة فرانس برس.

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