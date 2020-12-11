اعتقال خمسيني تعمد السعال والبصق في متجر

2020/12/11 | 05:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت السلطات في ولاية فلوريدا الأميركية رجلا، هذا الأسبوع، رفض ارتداء الكمامة في متجر للإلكترونيات، وتعمد السعال والعطس والبصق في جميع أنحاء المكان، وفقا لما نقلت صحيفة "واشنطن بوست".

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