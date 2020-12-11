الولايات المتحدة تسجل 2900 وفاة بكورونا خلال يوم واحد

2020/12/11 | 06:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت الولايات المتحدة على أراضيها، الخميس، 2900 وفاة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية تُعتبر ضخمة في هذا البلد الذي يشهد منذ أسابيع عدة تفشيا متسارعا للوباء، حسب إحصاء مرصد جامعة "جونز هوبكنز".

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