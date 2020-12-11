نيمار نادم: الآن عرفت ما كان علي فعله مع

2020/12/11 | 06:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النجم البرازيلي، نيمار، مهاجم نادي باريس سان جيرمان، أن إيقاف المباريات عند وقوع حوادث عنصري يعتبر الحل الأمثل لمواجهة تلك الظاهرة المشينة.

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