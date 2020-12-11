التايم تختار بايدن وهاريس

2020/12/11 | 07:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختير الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس، ليكونا "شخصية العام" لعام 2020 من قبل مجلة "التايم"، الخميس، وفقا لإعلان المجلة الأميركية.

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