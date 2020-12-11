كورونا يعاود الظهور ببلد المنشأ

2020/12/11 | 07:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، إن البر الرئيسي سجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 12 إصابة في اليوم السابق.

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