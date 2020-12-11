الأنواء الجوية تتوقع أمطارا غزيرة في العراق

2020/12/11 | 07:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير توقعات احوال الطقس في العراق، إلى ان ملامح الأمطار تبدأ بشكل ضعيف على المناطق الشمالية يومي الأحد والاثنين، وتكون متوسطة إلى غزيرة خلال يومي الث...

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