الكاظمي للعراقيين: معركة الدفاع عن الحريات مستمرة

2020/12/11 | 07:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء العراقی مصطفى الكاظمي،ان معركة الدفاع عن الحريات في العراق مستمرة ولن تتوقف....

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