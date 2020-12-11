آن للرأسمالية أن ترحل، صارت خطراً على الوجود البشري - الفضل شلق

2020/12/11 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الفضل_شلق سقط الاتحاد السوفياتي وشيوعيته من الداخل.



انفجر ضد نفسه.



يبدو أن التناقضات الداخلية لرأس المال المالي أوصلت النظام العالمي الى طور الشيخوخة.



هل يبدو أن سقوطه سيكون لأسباب داخلية، أم سيكون نتيجة حروب دامية حول العالم؟ حروب تشكل خطراً على المصير البشري.



سيكتشف أولي الأمر، بل الناس أجمعون، بعد الوباء، أن هذه التناقضات ستكون مدمرة.



هل تستطيع الرأسمالية تحمل أعباء هذا الخراب؟ الانكماش الاقتصادي بعد ......





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