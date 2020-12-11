حول الإله الشخصي ورسالة من السيدة الفاضلة - حمزة رستناوي

2020/12/11 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حمزة_رستناوي السلام عليكم دكتور حمزة، كنتُ أحد المُحاضرين لمُحاضرتك عن الإعجاز العلمي تحت المجهر.



أتمنى أن تشارك معي أي مصادر تُقنع شخص عاش في ظل عائلة متدينة كرّهته في الدين والقرآن والله ورسوله.



ماهي الأساليب العقلانية والمبنية على البراهين التي يمكن أن أستخدمها! هذا الشخص حضر محاضرتك، واستغربَ من إيمانكَ بالله ، بالرغم من أنك ذكرتَ أنه لا توجد أدلة تاريخية على وجود موسى عليه السلام.



هذا الشخص لا يؤمن بالله ......





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