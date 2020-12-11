الصحة العقلية للمتظاهرين. مرة اخرى - جواد الديوان

2020/12/11 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_الديوان وتصدى طبيب من طلبة الدراسات العليا (البورد العربي) لدراسة الصحة العقلية للمتظاهرين او لنقل النشطاء.



والمهمة عسيرة وصعبة، حيث المواقف من الظاهرة، وما شاع في المجتمع من كلمات وقتها تختلف كليا عنها في ادبيات العلم باللغة الانجليزية.



وصعوبة اخرى في تقبل فكرة دراسة الصحة العقلية للشباب لما شاع من احداث عنف مؤسفة، لست في صدد الاشارة لها.



ورغم ذلك اضحت الساحات مكانا للزيارات كما شغلت الاعلام المحلي والع ......





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