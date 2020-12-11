2020/12/11 | 08:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية: الفرات نيوز} غيرت لجنة المسابقات موعد لقاء فريقي الزوراء والصناعات الكهربائية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تغيير موعد نقل مباراة الزوراء والصناعات الكهربائية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تغيير موعد نقل مباراة الزوراء والصناعات الكهربائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).