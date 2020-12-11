الذكرى السنوية الثالثة لدحر داعش.. تذكير بصانعي النصر وصانعي الارهاب

2020/12/11 | 08:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احيا العراق الذكرى السنويةَ الثالثة لدحر جماعةِ داعش الوهابية بالتأكيد على عظمة ما تم انجازه، وتضحيات العراقيين وفتوى المرجعية الرشيدة ودماء الشهداء ...

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