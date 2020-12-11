"أكثر من نصف مليار دولار سنويا".. ماستر كارد وفيزا يوقفان الخدمة لأكبر موقف إياحي في العالم

2020/12/11 | 08:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركتي ماستركارد وفيزا، الجمعة، إنهما سيمنعان عملائهما من استخدام بطاقات الائتمان لإجراء عمليات شراء على موقع "بورن هاب" بعد اتهامات وجهت للموقع الإباحي بعرض مقاطع فيديو تظهر عمليات اغتصاب لأطفال دون السن القانونية.

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