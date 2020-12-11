المصارف مستمرة بـ”سحب” السيولة من الشارع.. الرافدين يخاطب المواطنين ويعيد التذكير بـ”العرض المغري”

2020/12/11 | 08:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، عن استمراره في فتح الحسابات للمواطنين وشرائح اخرى لايداع اموالهم في المصرف.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “المصرف مستمر في فتح الحسابات والتوفير والجاري للمواطنين وايداع اموالهم لقاء حصولهم على الفوائد”.

ودعا “المواطنين الى زيارة فروع المصرف لغرض الاطلاع على التعليمات الخاصة ووضع اموالهم في المصرف وعدم اكتنازها في المنازل في ظل الفوائد الايجابية التي حددها المصرف لقاء ذلك”.

واعلن مصرف الرافدين في وقت سابق عن فوائد مالية تبلغ 4 % للمواطنين الذين يقومون بايداع اموالهم لدى المصرف.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، ان “فائدة حسابات التوفير للمواطنين تمنح ٤ بالمئة للذين يودعون اموالهم في المصرف وتحسب نهاية كل شهر”.

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