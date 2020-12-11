ضبط أجهزة طبية معدة للتهريب في ميناء أم قصر

2020/12/11 | 08:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النقل: عمل الخطوط الجوية محط اهتمام رئاسة الوزراءاكدت وزارة النقل، اليوم الخميس، أن عمل الخطوط الجوية محط اهتمام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مشددة على ضرورة الارتقاء بعملها واجراء اصلاحات حقيقية لاعادتها الى سابق عهدها.

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