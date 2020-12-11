السعودية تحدد 5 شرائح

2020/12/11 | 08:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الصحة السعودية، البدء بتطعيم لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا في المملكة قبل نهاية عام 2020.

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