2020/12/11 | 08:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء ام قصر الشمالي في محافظة البصرة عن ضبط حاوية تحتوي على مواد متنوعة {إنشائية واكسسوارات وملابس ومصابيح} حسب ما تم ذكره في المعاملة الكمركية والمنجزة معاملتها خلافا للضوابط والتعليمات النافذة من قبل لجنة الكشف الكمركي التابع إلى مركز كمرك ام قصر الشمالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط أجهزة ومستلزمات طبية "تحاول الهروب" في هذا المنفذ!!) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط أجهزة ومستلزمات طبية "تحاول الهروب" في هذا المنفذ!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).