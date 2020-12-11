الرافدين يؤكد استمرار فتح الحسابات للمواطنين

2020/12/11 | 09:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 15 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن مصرف الرافدين، الجمعة، استمراره بفتح الحسابات للمواطنين لإيداع اموالهم في المصرف.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له، اليوم (11 كانون الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي إن "المصرف مستمر في فتح الحسابات والتوفير والجاري للمواطنين وايداع اموالهم لقاء حصولهم على الفوائد".

ودعا المصرف "المواطنين الى زيارة فروع المصرف لغرض الاطلاع على التعليمات الخاصة ووضع اموالهم في المصرف وعدم اكتنازها في المنازل في ظل الفوائد الايجابية التي حددها المصرف لقاء ذلك".

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