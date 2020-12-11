أوهام ملفوفة بورق السيلفون - حسن مدن

2020/12/11 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن ذاتَ مرَّةٍ - وفي أحدِ البلدانِ العربيَّةِ ألقت الشُّرطةُ القبضَ على رجلٍ كانَ يبيعُ تأشيراتٍ مزوَّرةً للرّاغبين في الذهابِ للعملِ في البلدانِ النفطيَّة لقاءَ مبالغَ كبيرةٍ.



الصَّحافةُ وصفت الرَّجلَ بأنَّه "بائعُ الوهمِ".



أعجبني هذا الوصفُ؛ لأنَّ ما يقومُ به الرَّجلُ هو- فعلاً- بيعُ الوهمِ لأناسٍ تتضادُ رغباتُهم مع واقعِهم ويتطَّلعون لتحسينِ هذا الواقعِ عبرَ تحقيقِ هذه الرَّغباتِ أو بعضِها، وهي ب ......





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