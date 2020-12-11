الصراع على السلطة والتحالفات النخبوية الجديدة في العراق انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمجتمع - كاظم حبيب

2020/12/11 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كاظم_حبيب "يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق.



وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء.".المادة الأولى، اللائحة الدولية لحقوق الإنسان 10/12/1948 ألوان اللوحة السياسية الراهنة في البلاد تبدو قاتمة جداً، والسماء تبدو مكفهرة لا تسمح للشمس بإيصال أشعتها ودفئها للناس أبناء وبنات الوطن المستباح، كما وكأن ليس هناك من ضوء في نهاية النفق الطويل الذي أدُخل ......





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