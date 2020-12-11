ترامب يصر على فوزه بالانتخابات

2020/12/11 | 09:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة- واع

واصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انتقاده لوسائل الإعلام، ووصفها بالمزيفة، واعتبر أن حصوله على 75 مليون صوت فوزا في الانتخابات.

وتساءل ترامب على صفحته في "تويتر"، قائلا: "لماذا لم تتحدث وسائل الإعلام المزيفة ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل عن التقرير حول الشؤوون المالية لابن بايدن قبل الانتخابات".

وأضاف ترامب أن "حصوله على 75 مليون صوتا يعني فوزه في الانتخابات الرئاسية".

المصدر: روسيا اليوم

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