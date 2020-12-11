بالصور.. يتجول مع تمساح ضخم منذ 34 عاماً

2020/12/11 | 09:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} استعاض رجل ياباني عن اصطحاب كلب وديع، بصداقة تمساح طوله أكثر مترين، وهي مستمرة بينهما منذ نحو 34 عاما.

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