2020/12/11 | 09:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أبلغت هيئة تنظيم الطيران في الصين طواقم الطائرات الموجودة على متن رحلات جوية عارضة متجهة إلى وجهات يحتمل فيها خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا بدرجات خطيرة، عن عدد من الإجراءات الواجب اتباعها من ضمنها ارتداء حفاضات مخصصة للاستعمال مرة واحدة، وتجنب استخدام الحمام؛ لتقليل مخاطر الإصابة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين ترفع درجة الوقاية من عدوى كورونا بقرار غريب.. "ارتدوا الحفاضات") نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين ترفع درجة الوقاية من عدوى كورونا بقرار غريب.. "ارتدوا الحفاضات") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).