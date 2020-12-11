2020/12/11 | 09:30 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن محافظ صلاح الدين عمار جبر انسحابه من حزب الجماهير الوطنية بزعامة أحمد الجبوري “أبو مازن”.



وبذلك يكون العضو السادس في الانسحاب بعد انسحاب قتيبة الجبوري، ومحمد فرمان الشاهر الجبوري احمد عبد الله موسى الجبوري، وجاسم الجبارة الجبوري وحسن العلو الجبوري بسبب انسحاب أبو مازن من الجبهة العراقية بزعامة أسامة النجيفي والتي تطالب بإقالة الحلبوسي من رئاسة البرلمان وقال محافظ صلاح الدين ” في الفترة السابقة كانت للتجاذبات السياسية الاثر السلبي على الخدمات والقرارات المتخذة وهذا يدعوني اليوم لأكون صادقا أمام الله والشعب لأعلن رسمياً انسحابي من أي حزب أو اي عمل سياسي وأكون مستقلاً وأعمل بمهنية وشفافية”.واضاف ان هذا “الانسحاب سيمنع اي تأثير سلبي على صلاح الدين وسيجعلنا عند حسن ظن جماهير المحافظة.



فيما أعلن النواب الخمسة المنسحبون من حزب الجماهير وكتلته البرلمانية بقائهم في الجبهة العراقية سعيا الى (الى اصلاح حقيقي لا تشوبه المصالح الآنية او تغيره المكاسب الوقتية”.)

ومن الجدير بالذكر ان مفوضية الانتخابات منعت أبو مازن من الترشح في الانتخابات المقبلة بسبب اتهامات بالفساد المالي.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انسحاب محافظ صلاح الدين عمار جبر من حزب احمد الجبوري أبو مازن 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انسحاب محافظ صلاح الدين عمار جبر من حزب احمد الجبوري أبو مازن) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انسحاب محافظ صلاح الدين عمار جبر من حزب احمد الجبوري أبو مازن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).