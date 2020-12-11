العراقيون يواصلون تصدرهم استثمارات الأجانب بسوق العقارات الأردنية

2020/12/11 | 09:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان/نينا/ واصل العراقيون تصدرهم لأستثمارات غير الاردنيين في سوق العقارات بالاردن خلال 11 شهرا الماضية من العام الحالي 2020 ، سواء بالنسبة لعدد المعاملات التي نفذوها او قيمتها الاستثمارية.وجاء العراقيون بالمرتبة الاولى في بيوعات العقار بالاردن خلال 11 شهرا الماضية من العام الحالي بمجموع 536 عقاراً، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية 436 عقارا، وحملة الوثيقة الغزاوية الذين سمحت لهم الحكومة الاردنية بتملك العقارات في البلاد ثالثا بمجموع 268 عقارا، فالجنسية السورية بمجموع 200 عقارا.وحل العراقيون،كذلك بالمقدمة لجهة قيمة الاستثمارات خلال 11 شهرا الماضية من العام الحالي 2020 ، بقيمة تقديرية بلغت 87 مليون دولار وبنسبة 41% من القيمة التقديرية لبيوعات غير الاردنيين.وجاءت الجنسيّة السعودية ثانيا بقيمة نحو 45 مليون دولار وبنسبة 21 %، تلاها حملة الوثيقة الغزاوية بقيمة نحو 20 مليون دولار بنسبة 9%، وجاء بالمرتبة الرابعة الجنسية السورية بقيمة 14 مليون دولار وبنسبة بلغت 6 %.وحسب الأرقام الاحصائية الصادرة عن دائرة الاراضي الاردنية، بلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير اردنيين خلال 11 شهرا الماضية من العام الحالي، 1873 عقارا، منها 1240 للشقق و633 للاراضي، قيمتها التقديرية 215 مليون دولار ، بانخفاضٍ نسبته 23% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2019.يذكر ان اجمالي معاملات بيع العـقـار في المملكة خلال 11 شهرا الماضية من العام الحالي 2020، انخفض الى 106684 معاملة مقارنة مع 117138 معاملة خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2019.يشار الى ان حجم التداول الكلي بسوق العقارات الاردني تراجع خلال 11 شهرا الماضية من العام الحالي الى 042ر4 مليار دولار مقابل 604ر5 مليار دولار للفترة نفسها من العام الماضي 2019./انتهى

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