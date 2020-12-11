2020/12/11 | 09:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} اختير الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس، ليكونا "شخصية العام" لعام 2020 من قبل مجلة "التايم"، الخميس، وفقا لإعلان المجلة الأميركية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التايم تختار بايدن ونائبته هاريس شخصية العام) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التايم تختار بايدن ونائبته هاريس شخصية العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).