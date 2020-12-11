نائب يتهم حكومة الاقليم بتضليل الشعب الكردي ويحملها مسؤولية التظاهرات

2020/12/11 | 09:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حمل النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي حكومة اقليم كردستان مايحصل بالاقليم من احداث تظاهرات نتيجة نفاذ صبر شعبنا الكردي بالاقليم لعدم استلام رواتبهم لفترة طويلة وهم يعيشون ضروف اقتصادية صعبة وحكومة الاقليم لم تقدم لهم شيئا يذكر غير التصريحات ومحاولة تضليل الشعب الكردي بان سبب الازمة الحكومة الاتحادية وهذا الامر غير صحيح .

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