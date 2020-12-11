الجهاز البوليسي والسلطوي في المغرب - سعيد الوجاني

2020/12/11 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني L’appareil policier et autoritaire au Maroc" بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الانسان " ، ننشر هذه الدراسة التحليلية عن عدوانية الجهاز البوليسي الدموي في المغرب .



وقد فضلنا استعمال كلمة جهاز Appareil ، عوض كلمة نظام Système ، وعوض كلمة دولة بوليسية Etat policier ، لان الجهاز يبقى آلة بيد النظام البوليسي ، وبيد الدولة البوليسية ، لأسباب ليس هنا مجال معالجتها ..الجهاز ......





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