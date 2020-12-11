شهر عسل منفّر بين اسرائيل والامارات - قصي الصافي

2020/12/11 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#قصي_الصافي بقلم: بيلين فرناندز من موقع الحزب الديمقراطي الاشتراكي في الولايات المتحدةترجمة: قصي الصافيمنذ اعلان التطبيع ايلول الماضي كرّست اسرائيل والامارات جهودهما فيما يجيدانه عادة: انتهاك الحريات و اقتراف الأعمال الوحشية و تبييض صفحة الاحتلال.



عام2010 عبّر توماس فريدمان في مقال بجريدة نيويورك تايمز عن تذمّره ( من النقاد غير المنصفين الذين ينعتون غزة بانها سجن اسرائيلي كبير، دون الاشار ......





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