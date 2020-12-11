"مطالبات بالسجن المؤبد ومصادرة الأملاك.. الحكم اليوم على أحد قتلة "الحريري

2020/12/11 | 10:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُصدر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، حكمها على سليم عياش الذي يُشتبه بانتمائه إلى حزب الله وأدين بالمشاركة في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في 2005.

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