نائب : حكومة اقليم كردستان لم تتفق مع اية حكومة اتحادية لتسليم ايراداتها

2020/12/11 | 10:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / حمل النائب عن كتلة ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي ، حكومة اقليم كردستان مسؤولية الاحداث التي تشهدها التظاهرات في محافظات الشمال، نتيجة نفاذ صبر الشعب الكردي لعدم استلام رواتبهم لفترة طويلة في ظل ظروف اقتصادية صعبة .واشار في بيان صحفي ، الى ان " حكومة اقليم كردستان لم تتفق مع اية حكومة اتحادية منذ عام ٢٠٠٥ والى الان، بشأن تسليم النفط والواردات الاخرى ، وحكومة الاقليم لاتلتزم بذلك نهائيا ، وهذا ما اوصل الاقليم الى ماهو عليه والمتضرر الوحيد هم شعبنا الكردي ".واضاف ، ان " الشعب الكردي يدرك جيدا ان سبب عدم استلامهم رواتبهم هو حكومة الاقليم ولادخل للحكومة الاتحادية بتأخيرها ، لان حكومة الاقليم لم تلتزم باي اتفاق مع الحكومة الاتحادية نهائيا وتريد ان تستلم الاموال دون ان تسلم ايرادتها .واوضح ، ان " حكومة الاقليم لديها فرصة اخيرة بأن تذعن للحكومة الاتحادية وتسلم النفط والايرادات الاخرى اسوة بالمحافظات العراقية ، حتى تستلم مستحقات الاقليم ، وبخلاف ذلك تتحمل كل مايحصل في الاقليم من احداث "./انتهى5

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