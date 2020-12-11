روسيا تعلن تطعيم 10 آلاف عسكري بلقاح

2020/12/11 | 10:06 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، تطعيم أكثر من 10 آلاف عسكري بلقاح "سبوتنيكV " المضاد لفيروس كورونا حتى الآن.

وقال كوناشينكوف في تصريحات نقلتها محطة "روسيا اليوم" إن "من بين 14.5 ألف لقاح تلقتها وزارة الدفاع الروسية حتى العاشر من ديسمبر الجاري، تم تطعيم أكثر من 10 آلاف عسكري".

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع إلى أنه "وفقا للخطة التي وافق عليها وزير الدفاع، سيرغي شويغو، سيتم تطعيم حوالي 100 ألف عسكري ضد فيروس كورونا قبل نهاية العام الجاري".

وأوضح، أن "الأطباء وأطقم القوات البحرية والفضائية، والأطقم القتالية لقوات الصواريخ الاستراتيجية، لهم الأولية".

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