محتجو السليمانية ينظمون تظاهرة جديدة امام مجلس المحافظة

2020/12/11 | 10:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن عدد من المتظاهرين في السليمانية، الجمعة، عزمهم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس المحافظة ظهر اليوم.

وقال عدد من المتظاهرين في مؤتمر صحفي، إنهم "سيحتجون أمام مجلس محافظة السليمانية، اليوم عند الساعة الواحدة بعد الظهر، على الأوضاع المالية في المنطقة وخفض الأجور وسوء الأحوال المعيشية للمواطنين".

وأشاروا إلى "ضرورة عدم تجاهل المواطنين المحتجين والتزام الصمت على الاحداث الاخيرة التي رافقت التظاهرات".

واعلن حراك الجيل الجديد، امس الخميس، دعمه لكل الجهود الرامية في توحيد المطالب المشروعة للمتظاهرين، مؤكدا استعداده للتظاهر معهم في اي وقت.

وقال الحراك في بيان، ان "عدد من الاعزاء تحت مسمى (الاصوات المعترضة) طالبوا القوات الامنية والجهات السياسية بدعم التظاهرات".

واضاف البيان، "نحن الجيل الجديد نعلن عن دعمنا لجهودكم ونشد على ايديكم ومستعدون في كل وقت للمشاركة في التظاهرات".

واشار البيان، ان "الجيل الجديد لم يتلق طلبا من المحتجين بالمشاركة معهم، لكن نشد على ايديهم في المطالبة بحقوقهم من خلال التظاهرات، ومستعدين للمشاركة بالاحتجاجات".

وأوضح الجيل الجديد في بيانه ان "سيشارك يوم غد الجمعة في التظاهرات التي ستقام في عموم الاقضية والنواحي بمحافظة السليمانية"، داعيا "المواطنين للمشاركة في التظاهرات".

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