2020/12/11 | 10:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 30 دقیقة

203 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

أستقبلت الحكومة المصرية، أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من إنتاج المجموعة الوطنية الصينية للأدوية (سينوفارم).

وقالت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد في مؤتمر صحفي بمطار القاهرة عقب وصول الشحنة "مصر تشهد يوما تاريخيا باستقبال أولى شحنات اللقاح..



اللقاح بالمجان مئة في المئة".

وأضافت أن اللقاح سيعطى على "جرعتين بين كل جرعة والتانية 21 يوم وكل هذا للفئات الاولى الاطقم الطبية اللي في مواجهة المشكلة فى مستشفيات العزل والحميات والصدرية ومرضى الفشل الكلوي والأورام وأصحاب الأمراض المزمنة الصعبة".

ولم يتضح بعد عدد الجرعات التي طلبتها مصر، لكن الوزيرة قالت إن مزيدا من الشحنات ستصل في الأيام المقبلة.

ووصلت الشحنة قادمة من الإمارات التي كانت تجري المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح.

وقالت وزارة الصحة الإماراتية هذا الأسبوع إن فاعلية لقاح سينوفارم تبلغ 86%، مشيرة في ذلك إلى تحليل أولي للمرحلة المتأخرة من التجارب السريرية.

وكانت الصين استخدمت اللقاح بالفعل في تطعيم نحو مليون من مواطنيها في برنامج طارئ.

وفي ايلول، أعلنت روسيا عن اتفاق مع مصر لتزويدها بما يصل إلى 25 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك.

وتعلن مصر عن أعداد قليلة نسبيا من الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا لأسباب من بينها قلة الاختبارات، لكنها حذرت من موجة ثانية مع زيادة الإصابات اليومية في الأسابيع القليلة الماضية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر تستقبل أولى شحنات لقاح سينوفارم الصيني ضد كورونا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر تستقبل أولى شحنات لقاح سينوفارم الصيني ضد كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).