2020/12/11 | 10:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مصرف الرافدين، الجمعة، استمراره في فتح الحسابات للمواطنين لإيداع أموالهم وحصولهم للفوائد.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، إن “المصرف مستمر في فتح الحسابات ( التوفير والجاري ) للمواطنين وايداع اموالهم لقاء حصولهم على الفوائد”.

ودعا “المواطنين الى زيارة فروع المصرف لغرض الاطلاع على التعليمات الخاصة ووضع اموالهم في المصرف وعدم اكتنازها في المنازل في ظل الفوائد الايجابية التي حددها المصرف لقاء ذلك”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين يدعو اصحاب الاموال للإيداع والحصول على فوائد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين يدعو اصحاب الاموال للإيداع والحصول على فوائد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).