ترامب يؤكد مجدداً: فزنا في الانتخابات

2020/12/11 | 10:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، انتقاده لوسائل الإعلام الأمريكية وهاجمها مجدداً، مؤكداً فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وكتب ترامب على حسابه الرسمي بموقع تويتر “لماذا لم تقدم وسائل الإعلام المزيفة ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل تقريراً عن أهمية بايدن قبل الانتخابات.



حسناً، لا بأس، لقد فزنا في الانتخابات على أي حال، 75 مليون صوت”.

​ورفضت المحكمة العليا في ولاية نيفادا الأمريكية، يوم الثلاثاء الماضي، طعن الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب على نتائج انتخابات الرئاسة في الولاية.

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