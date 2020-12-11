بصدارة العراق.. اكثر شعوب العالم شعورا بالحزن والتوتر

2020/12/11 | 10:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف تقرير أصدرته شركة "غالوب" الأمريكية المختصة في الاستشارات الإدارية وإدارة الموارد البشرية والإحصاءات، عن تواجد 3 دول عربية في قائمة أكثر 10 شعوب شعورا بالحزن والتوتر في العالم في عام 2020 من أصل 145 دولة شملها التقرير.

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